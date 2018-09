Kustschlagerfestival in Plopsaland 03 september 2018

Voor het negende jaar op rij is het Plopsa Theater in Plopsaland De Panne het decor voor het kustschlagerfestival. Met het festivalticket mag je diezelfde dag het pretpark bezoeken. "We bieden de sfeer van een festival aan met het comfort van een concert, en dat is een formule die veel bijval kent", zegt organisator Dieter Bruneel. "We merken dat we niet enkel senioren aanspreken, maar ook een jonger publiek en zelfs mensen die ons festival uitpikken als teambuildingsactiviteit." Paul Bruna komt elke woensdag. Op 5 september treden Lisa Del Bo en Willy Sommers op, op 12 september Paul Severs en De Romeo's, op 19 september Margriet Hermans en Bart Kaëll en op 26 september Laura Lynn en Luc Steeno. Een ticket kost 18 euro in voorverkoop. Info via www.kustschlagerfestival.be of 0496/36.90.74. (GUS)