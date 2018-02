Krokusduik sluit 'triootje aan de Westkust' af 19 februari 2018

Tientallen mensen kleedden zich zaterdag in 50 tinten rood voor de jaarlijkse krokusduik bij de surfclub in De Panne. Het evenement vormde meteen de afsluiter van de valentijnscampagne 'Triootje aan Westkust' waarbij De Panne, Koksijde en Nieuwpoort voor het eerst samen activiteiten organiseerden. De drie kustgemeenten zijn tevreden. "We noteerden 800 views voor onze valentijnswandeling die je kon downloaden op de smartphone en ruim 500 mensen genoten van het liefdesvuurwerk op valentijn", geeft toerismedirecteur Eric Verdonck van Nieuwpoort mee. Meer dan 200 mensen reden mee met de kustram tussen De Panne en Koksijde en 14 koppels vernieuwden in De Panne hun huwelijksgeloften. Tot slot lokte 'Chaussée d'Amour' in Koksijde heel wat kijklustigen. Toerismeschepen Bram Degrieck (Onafhankelijk) ziet een mooie toekomst. "Op ons volgend overleg stel ik de slogan 'Westcoast is awesome' voor als gemeenschappelijke profilering. Naast evenementen moeten we ook onze promotie meer op elkaar afstemmen." (GUS)