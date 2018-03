Koude carnavalsstoet brengt toch sfeer 19 maart 2018

De temperatuur danste met het vriespunt gisteren, maar dat kon de pret tijdens de carnavalsstoet niet bederven. Dertig groepen trokken in stoet door de centrumstraten van De Panne. Van de Kasteelstraat ging het via de Zeelaan naar de Zeedijk. Van de kustgemeente zelf deden de gezelschappen De Bonte Meiden, De Leerplaneet, Nu of nooit, de drag queens en de reuzen mee.





De grote massa toeschouwers bleef uit, maar daar zat de koude ongetwijfeld voor iets tussen. De mensen die wel de moeite deden om te komen, kregen heel wat lekkers toegegooid. (GUS)