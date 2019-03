Koppel steelt kaas in warenhuis JHM

30 maart 2019

Een 20-jarige jongeman uit De Panne werd vrijdagavond op heterdaad betrapt in een warenhuis toen hij twee stukken kaas stal en die onder zijn kledij verborg. De man was samen met zijn vriendin de winkel in de Zeelaan binnengegaan en had zin in een stuk kaas, maar kon die niet betalen. Hij verborg die onder zijn T-shirt en snelde naar buiten. Een winkelbediende had echter alles gezien en hield het koppel staande. Ze verklaarden dat ze de kaas ter waarde van 7 euro niet konden betalen. De politie werd erbij gehaald voor een pv. De kaas kon niet teruggegeven worden want was niet meer verkoopbaar.