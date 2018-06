Koppel gestraft voor rooftocht in Tropiflora 30 juni 2018

Een Frans dievenkoppel heeft zes maanden cel en 800 euro boete gekregen omdat het meermaals op rooftocht ging in Tropiflora langs de Duinhoekstraat in Adinkerke. Het viel werknemers opeens op dat G.G. en N.F. met een volle winkelkar door de zaak reden, maar aan de kassa bleek de kar telkens nagenoeg leeg. Wel had het koppel iedere keer enkele rugzakken mee die propvol met gestolen artikelen zaten, zoals kaarsen, geschenkjes en kattenvoeding. De dag dat ze betrapt werden, ging het om artikelen met een totale waarde van 280 euro. In totaal stalen ze vier keer voor in totaal 700 euro, maar dat betwistten de twee. De rechter geloofde hen niet, en dus moeten ze nu ook alles terugbetalen. (JHM)