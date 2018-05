Kluisje met juwelen gestolen 07 mei 2018

In de Kinonlaan in De Panne werd afgelopen weekend een kluisje vol juwelen gestolen uit een woning. De dieven konden het huis betreden nadat ze het raam van de slaapkamer, dat op een kier stond, hadden geforceerd. Uit de slaapkamer stalen ze een kluisje waarin verschillende oorringen, horloges, kettingen en sieraden zaten. De waarde van de juwelen is onbekend. De politie startte een onderzoek. (JHM)