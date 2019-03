Klinken met het nieuwe biertje Duneleute in bezoekerscentrum Duinpanne GUS

13 maart 2019

10u22 0 De Panne In het provinciale bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne kan je voortaan drinken van twee nieuwe, exclusieve biertjes. Het gaat om Duneleute en 7 Beaufort.

Duneleute is een amberkleurig biertje met een alcoholpercentage van 6,2 procent. Bijzonder is dat er duindoornbessen in verwerkt zitten. Het zorgt voor een lichtzurige nasmaak. Een ideale dorstlesser dus. De naam verwijst naar de duinen die het bezoekerscentrum omgorden en uiteraard naar het plezier dat je beleeft door samen te drinken. Daarnaast is er 7 Beaufort gebrouwen door Bart Verdonck van de Middelkerkse Kustbrouwerij. “Het is ons vijfde bier ondertussen”, laat Bart weten. “Het is een blond biertje dat we lieten rijpen met citroenhout. Het is een bier met een sterk karakter.”