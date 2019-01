Kleuters van ‘De Leerplaneet’ trappelen door eerste sneeuw GUS

22 januari 2019

Juf Tanja ging met haar kleuters van de eerste kleuterklas van de gemeenteschool ‘De Leerplaneet’ in Adinkerke door de Kasteelwijk op sneeuwuitstap. “Het was een fantastische wandeling zo in dat witte landschap. Vol bewondering keken we hoe de sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelden. Ik gooide als grap één sneeuwbal en kreeg er meteen 26 terug”, lacht juf Tanja nog na.