Kinderen ‘De Tuimelaar’ maken sneeuwpoppen GUS

22 januari 2019

De lessen in basisschool De Tuimelaar in De Panne zijn vanmorgen een half uur later gestart. “Uiteraard mochten de kinderen extra lang van de sneeuwpret genieten”, zegt waarnemend directeur Saskia Ghysel. “Sommige kinderen maakten een mooie sneeuwpop, terwijl anderen liever een sneeuwballengevecht begonnen. In de kleuterklas kregen ze een techniekles sneeuwpoppen maken.”