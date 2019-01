Jukeboxmuseum nog zeker dicht tot Pasen: “Eerst marketingplan opstellen” GUS

14 januari 2019

10u01 0 De Panne Het nieuwe gemeentebestuur is niet van plan om het jukeboxmuseum in de Kasteelstraat snel te openen. “Dat zal ten vroegste na Pasen zijn”, laat burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) weten. “Eerst willen we zekerheid over de uitbating.”

Net voor de kerstvakantie opende het vorige bestuur nog snel het jukeboxmuseum, een initiatief van toenmalig OCMW-voorzitter Frans Buyse (CD&Vplus). Die deelde toen nog mee dat er workshops zouden komen, dat vrijwilligers het museum zouden uitbaten en dat de muziekavonden met Patrick Riguelle en Jan Hautekiet veel volk moesten trekken. Na de kerstvakantie ging het museum echter op slot en dat blijft zo tot Pasen. “Op uitzonderlijke vraag van een groep kan een gids wel een rondleiding geven, maar voor het brede publiek blijven de deuren voorlopig dicht”, bevestigt toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA). “We willen eerst de bezoekerscijfers evalueren.”

Burgemeester Bram Degrieck is duidelijker. “Ik snap wel dat het vorige bestuur dat jukeboxmuseum per se zelf nog wilde openen, maar eigenlijk was dat veel te vroeg. Wie zal het uitbaten? Hoe maken we er een commercieel product van? Hoe verzekeren we de continuïteit? Nog te veel onbeantwoorde vragen. Voor Pasen zal het museum niet open gaan. Een marketingplan dat we laten opmaken zal veel duidelijk maken. Met alleen maar een vrijwilliger in een museum, zal je geen volk lokken. We streven naar een professionele omkadering. De bezoekers moeten iets bijleren van de opgeleide gidsen. Wie de uitbating voor zijn rekening moet nemen, is nog niet bepaald. Eén ding staat vast: we willen het jukeboxmuseum goed in de markt zetten en dat vraagt een grondige voorbereiding.”

In het museum krijg je een overzicht van 100 jaar popgeschiedenis. Er staan 70 jukeboxen en talrijke radio’s. De maandelijkse huur en het onderhoud kosten 2.000 euro. In de inrichting investeerde de gemeente 150.000 euro.