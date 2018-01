Jukeboxmuseum in stopgezette meubelzaak 02u49 0 De Panne Het jukeboxmuseum komt niet in het cultuurhuis De Scharbiellie maar even verderop in een stopgezette meubelzaak in de Kasteelstraat in De Panne.

"In oktober sloten we al een overeenkomst met Geert Olieu die eigenaar is van ruim honderd jukeboxen, 60 wallboxen en 500 radio's. Toen het jukeboxmuseum in Menen sloot, zag vooral OCMW-voorzitter Frans Buyse daarin een toekomst", stelt burgemeester Ann Vanheste (DAS). "Aanvankelijk zouden we dat museum in De Scharbiellie inrichten, maar dat bleek te klein om de collectie volledig te kunnen tonen. Nu Beurms Interieur zijn handelszaak in de Kasteelstraat stopzet, zien we daarin een betere toekomst. Dat gebouw bestaat uit drie niveaus, waar de collectie tot zijn recht zal komen. We betalen 1.000 euro huur per maand en geven ook eigenaar Ollieu maandelijks 1.000 euro. Sinds oktober betaalden we maandelijks al 1.000 euro aan 't Veer, waar de collectie nu onderdak heeft, maar sinds deze maand is dat 2.000 euro. In de inrichting van de handelszaak investeren we 145.000 euro. Het is de bedoeling het jukeboxmuseum deze zomer van te openen." (GUS)