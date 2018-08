Jongetje (6) en moeder lichtgewond bij aanrijding 17 augustus 2018

02u30 0

In de Duinkerkelaan in De Panne werden gisterenmorgen rond 11 uur een 6-jarig kind en zijn 37-jarige moeder uit Sint-Agatha-Berchem aangereden toen ze de weg wilden oversteken. De bestuurder reed met lage snelheid maar had de twee niet snel genoeg opgemerkt. Er volgde een aanrijding, maar de verwondingen vielen mee. Het jongetje had een oppervlakkige wonde aan de knie. Moeder en zoon werden naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. De politie deed de vaststellingen. (BBO)