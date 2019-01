Jongeman haalt dochter op van kraamkliniek… onder invloed van cannabis en cocaïne JHM

28 januari 2019

Een jonge twintiger uit Adinkerke kreeg van de politierechter in Veurne 3.200 euro boete, 2.000 met uitstel en 60 dagen rijverbod, 45 met uitstel, omdat hij onder invloed betrapt werd tijdens een wel heel speciaal moment. Op 13 februari werd V.L. door de politie tegengehouden en bleek hij te rijden onder invloed van alcohol, cannabis en cocaïne. De man kwam rechtstreeks van de kraamkliniek en zijn pasgeboren dochtertje zat op de achterbank. “Hebben ze die drugs misschien als snoepjes meegegeven op de kraamkliniek? Het kan hé, dat dit een nieuwe traktatie is. Normaal zijn het wel altijd suikerbonen. Dit is toch echt ongelofelijk! Heb je zo de geboorte van je dochter gevierd misschien?” sneerde de politierechter. V.L. ontsnapte aan erger want omdat hij bewees af te zijn van de drugs werd hij niet voorgoed rijongeschikt verklaard.