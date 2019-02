Jongedame betaalt 16,00 euro boete in plaats van 1.600 euro: nu maand cel en rijbewijs opnieuw halen JHM

04 februari 2019

15u32 0 De Panne “Dat is zeer goed geprobeerd maar helaas werkt zoiets niet. En nogmaals helaas heeft dat voor jou erg zware gevolgen, want je stond al onder voorwaarden.”

Een jongedame uit het Brusselse voelde de grond onder haar voeten wegzakken toen de politierechter in Veurne haar aansprak. Nadat Marie D. in De Panne betrapt werd met 1.42 promille in haar bloed – het gevolg van enkele Irish Coffees – schreef ze 16,00 euro boete over in plaats van 1.600 euro. Het gevolg: een bezoekje aan de politierechtbank én een veel zwaardere straf. “Dit is echt gewoon een vergissing”, snotterde de vrouw. “Ik ben zo boos op mezelf dat ik het verkeerde betaalde. Ik ben ook bang voor de gevolgen want dit heb ik niet gewild.” Waarop ze finaal nogmaals haar eigen ruiten ingooide door te stellen ‘dat een verkeerscursus nutteloos is voor haar.’ Ze kreeg 1 maand cel met uitstel, 3.200 euro boete, 1.200 euro effectief en 4 maanden en 20 rijverbod, grotendeels met uitstel. Bovendien moet ze haar rijbewijs opnieuw halen