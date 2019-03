Jonge winkeldieven gearresteerd in Proxy Delhaize Bart Boterman

21 maart 2019

16u19 0 De Panne Twee jonge winkeldieven zijn woensdag in de vooravond gearresteerd door de politie na de diefstal van enkele blikken bier in de Proxy Delhaize in de Zeelaan in De Panne. Toen de zaakvoerder wilde verhinderen dat ze op de vlucht sloegen, werden ze weerspannig.

Het incident gebeurde woensdag rond 17 uur. “De twee jongeren vonden het normaal om blikken bier weg te stoppen in hun zaken en buiten te wandelen zonder betalen. We hadden hen betrapt en vroegen om te betalen. Dat konden ze niet, dus belden we de politie”, getuigt zaakvoerder Pieter De Meyer. Dat was niet naar de zin van de twee jongeren. “Er volgde duw- en trekwerk, maar we slaagden erin om hen het vluchten te verhinderen. Gelukkig bleef de fysieke impact beperkt. We hebben al erger meegemaakt", aldus Pieter De Meyer.

De politie arresteerde beide winkeldieven. Het gaat om twee meerderjarige tieners uit De Panne die niet onbekend zijn bij de politie. Een van hen heeft geen vast adres. Het parket besloot hen in snelrecht voor de correctionele rechtbank te dagen onder de tenlastelegging diefstal met geweld, door de schermutseling.