Jonge techneuten kregen hun diploma GUS

06 december 2018

13u40 0 De Panne De Panne organiseerde voor het eerst een junior techniekacademie voor kinderen van het derde en vierde leerjaar.

“We mogen van een succes spreken want zestien kinderen deden mee”, blikt jeugdschepen Arne Debaeke (DAS) terug. “Gedurende tien workshops dompelden we hen onder in de wereld van wetenschap en techniek. Iedereen ging met een leuk diploma naar huis. Hopelijk hebben ze de smaak te pakken en schrijven ze zich straks in voor de techniekacademie voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Het initiatief komt van de Vives Hogeschool. We werken er graag aan mee want in de technieksectoren zit veel werk.” De inschrijvingen voor de Techniekacademie starten op 15 december. Info: www.techniekacademie-depanne.be.