Jonge boefjes riskeren jaar cel voor diefstal met geweld in Proxy Delhaize, maar sturen kat naar rechter Bart Boterman

02 april 2019

15u18 1 De Panne Twee weken na een diefstal met geweld in de Proxy Delhaize in De Panne zouden twee piepjonge boefjes zich moeten verantwoorden voor de strafrechter. Ze stuurden dinsdagochtend echter hun kat en kijken aan tegen een jaar effectieve celstraf.

Het was op dinsdag 20 maart in de vooravond dat ze enkele blikken bier probeerden te stelen in de supermarkt in de Zeelaan. “De winkeluitbater had dat gezien. Toen ze zich betrapt voelden, probeerden ze op de vlucht te slaan. Toen de uitbater dat wilde verhinderen, ontstond een schermutseling met duw- en trekwerk. Daarom is dit gekwalificeerd als een diefstal met geweld. Ik vorder aan jaar effectieve celstraf als signaal”, aldus de procureur op het proces. De twee 18-jarigen uit De Panne kregen na de diefstal snel een dagvaarding in de bus maar lieten verstek op de rechtbank. De kans bestaat dus dat de rechter effectief een jaar cel uitspreekt. Als de beklaagden na het vonnis - dat binnen een maand wordt uitgesproken - kunnen bewijzen dat ze de dagvaarding niet kregen, moet het proces worden overgedaan in verzet.