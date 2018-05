JEP seponeert klacht tegen Toerisme De Panne 17 mei 2018

De jury voor ethische praktijken inzake reclame (JEP) heeft de klacht tegen Toerisme De Panne onderzocht en vastgesteld dat die niet indruist tegen de regelgeving. Een Franstalige had tegen een advertentie voor Toerisme De Panne, gepubliceerd in het magazine van Brussels Airlines, klacht ingediend omdat die vrouwonvriendelijk zou zijn. De JEP spreekt dat nu tegen. De advertentie is volgens de jury niet aanstootgevend of onfatsoenlijk. Bovendien getuigt het evenmin van een gebrek aan respect voor de waardigheid van de vrouw. De klager kan hiertegen nog in hoger beroep gaan. (GUS)