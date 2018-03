Irakese mensensmokkelaars aangehouden 31 maart 2018

03u09 0 De Panne Drie Irakezen zijn door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden voor mensensmokkel.

Ze reden woensdagnacht opzettelijk met een bestelwagen vol vluchtelingen in de gracht om zo aan de politie te ontkomen.





De Mercedes werd omstreeks 1.15 uur opgemerkt op de E40 richting Calais ter hoogte van Jabbeke. Omdat de politie vond dat de bestelwagen opmerkelijk laag tegen de grond hing, besloten ze hem aan de kant te zetten.





De bestuurder had echter geen oren naar het bevel om te stoppen en vluchtte weg richting Frankrijk. Even voor de grens reed hij bewust in een sloot naast de snelweg. Samen met twee kompanen nam hij de vlucht over de velden. In de laadruimte van de bestelwagen trof de politie 10 vluchtelingen aan, waarvan de meesten verklaarden uit Irak afkomstig te zijn. Onder de transmigranten zaten ook een drietal minderjarigen.





Niemand raakte uiteindelijk gewond. De smokkelaars konden na een klopjacht, waaraan ook verschillende lokale politiekorpsen deelnamen, opgepakt worden. Ze werden gisterenmorgen aangehouden en verschijnen dinsdag een eerste maal voor de raadkamer.





(SDVO)