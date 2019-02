Inschrijvingen voor Champagnewandeling starten vandaag GUS

13 februari 2019

09u18 0 De Panne Champagne in de duinen en op het strand, dat is het thema van de wandeling die Toerisme De Panne op 15 en 16 juni organiseert. Vanaf vandaag kan je je daarvoor digitaal inschrijven.

“We hebben een tocht van acht kilometer uitgestippeld. Onderweg genieten de deelnemers op verschillende locaties van een vijfgangenmenu”, nodigt toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA) uit. “In de surfclub bieden we een aperitief met oesters aan, bij de Houtsaegerduinen wacht het voorgerecht en de hoofdschotel bieden we in De Boare aan. Bij het Westhoekreservaat staat een kaasbordje klaar. En waar kunnen we beter eindigen voor het dessert met koffie en een party dan op het strand? De formule van onze Champagnewandeling is bijzonder succesvol. Vorig jaar klokten we af op liefst 1500 deelnemers. Dat is trouwens het maximum dat we toelaten.”

Snel inschrijven is de boodschap. Volwassenen betalen voor het arrangement 69 euro en voor wie jonger is dan zestien jaar komt het op 35 euro. Info: www.depanne.be of toerisme@depanne.be