Inbrekers breken binnen in twee tweedeverblijven JHM

02 maart 2019

10u30 0

Toen een koppel die in het binnenland woont vrijdagavond terugkeerde naar hun tweedeverblijf in de Westhoeklaan in De Panne stelden ze vast dat er ingebroken werd. De inbraak zou gebeurd zijn tussen halfweg januari toen ze terugkeerden naar hun eerste woonst en deze week. De inbrekers wisten de woning binnen te raken door achteraan een raam te forceren. Er bleek echter niets gestolen te zijn. Toen de politie bezig was met de vaststellingen bleek er ook bij de buren op identieke manier te zijn ingebroken. Die mensen werden verwittigd en moeten nog langskomen om te zien wat er gestolen is.