Inbreker wil bromfiets stelen maar slaagt er niet in 24 november 2018

02u25 0

Een bewoner van een appartement op de Zeedijk in De Panne deed aangifte van een poging tot diefstal van zijn bromfiets in een ondergrondse garage. Eerder deze week werd de politie al opgeroepen omdat de garageboxen van het gebouw werden opengebroken en hier en daar wat spullen ontvreemd bleken. De eigenaar van de bromfiets stelde vast dat er een afdekplaat was verwijderd en enkele kabels doorgesneden waren om de bromfiets te doen starten zonder sleutel. Dat mislukte echter. De politie voert verder onderzoek.





(BBO)