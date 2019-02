Inbreker slaat toe in nachtwinkel, inbraak in warenhuis Spar mislukt BBO

18 februari 2019

16u25 5 De Panne In de Nieuwpoortlaan in De Panne is zondagnacht ingebroken in een nachtwinkel. Ook in de Spar in Koksijde probeerde iemand in te breken, maar dat mislukte.

Op 11 november vorig jaar werd er ook al ingebroken in de nachtwinkel. De uitbater herstelde het raam toen met enkele houten platen. De inbreker van zondagnacht slaagde erin enkele van die platen weg te nemen en kon de zaak op die manier binnendringen. De uitbater merkte de inbraak maandagmorgen op en verwittigde de politie. Wat er allemaal is gestolen aan koopwaar, is nog niet volledig duidelijk.

De politie Westkust had maandagmorgen nog een tweede oproep voor een inbraak van zondagnacht. Op het Guido Gezelleplein in Koksijde probeerden dieven in te breken in het filiaal van supermarktketen Spar. De deur was geforceerd, maar ze geraakten niet binnen. Mogelijk zijn beide feiten gelinkt. Er is een onderzoek opgestart.