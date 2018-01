Inbraken in caravans 02u32 0

Dieven hebben ingebroken in zes verschillende stacaravans in een camping in de Duinhoekstraat . Telkens werd de deur geforceerd. De politie ging ter plaatse toen een van de slachtoffers aangifte deed. In de camping stelde de politie meerdere inbraken vast. Tal van huishoudapparaten, multimediamateriaal en schoonheidsproducten werden gestolen. Volgens de politie gebeurden de inbraken tussen 11 november en afgelopen maandag. In die periode waren de eigenaars niet aanwezig. (BBO)