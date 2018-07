Inbraak terwijl bewoners slapen 28 juli 2018

02u42 0

In de Koninginnelaan in De Panne werd donderdagnacht ingebroken in een woning. De bewoners lagen te slapen en de voordeur was niet op slot. Volgens de politie werd een portefeuille met bankkaarten en een doos met kabels gestolen. De dief probeerde geld af te halen met de bankkaart, maar dat mislukte. Er is een onderzoek opgestart.





(BBO)