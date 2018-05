Inbraak in chirolokaal 26 mei 2018

In het lokaal van Chiro Windekind in de Noordhoekstraat in Adinkerke werd tussen 21 en 24 mei ingebroken. Dat hebben de leden donderdag vastgesteld. De inbrekers trapten de deuren in om binnen te raken. De buit: enkele bakken bier. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen en startte een onderzoek. (BBO)