Inbraak in auto 07 augustus 2018

In de Donnylaan in De Panne werd zondag ingebroken in een wagen. Een Franse toeriste merkte 's avonds op dat haar autodeur geforceerd en overgeplooid was. Verschillende voorwerpen zoals een zonnebril, toiletzak, gsm-lader en kledij bleken verdwenen. Ze deed aangifte bij de politie. De inbraak gebeurde tussen 9 uur 's morgens en 23 uur 's avonds.





(BBO)