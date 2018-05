Inbraak in appartement 17 mei 2018

In een appartement in een flatgebouw op de Zeedijk in De Panne werd dinsdag tussen 15 uur en 19.20 uur ingebroken. De bewoners waren toen niet thuis. De inbreker(s) forceerde(n) de deur van het appartement met brute kracht. Binnen bleken twee tablets, een laptop, een horloge en een geldsom verdwenen. De politie start een onderzoek op. (BBO)