Inbraak bij klaarlichte dag, maar niets gestolen 19 mei 2018

In een woning in De Mikke in Adinkerke werd donderdag ingebroken. De bewoners deden aangifte toen ze merkten dat de deur geforceerd was en dat er verschillende multimedia-apparaten verdwenen waren. De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek. (BBO)