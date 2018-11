In het licht van de nacht 13 november 2018

De tweede editie van de avondwandeling 'Te Nachte Gaan' in De Panne staat gepland op vrijdag 23 november.





Vrij starten kan tussen 18 en 20.30 uur op parking vier van Plopsaland. De toegang en parking zijn gratis en vooraf reserveren hoeft niet. De provincie organiseert die tocht die in het teken staat van licht en natuur. Onderweg kan je genieten van speciale licht- en geluidseffecten. Halverwege kan je even op adem komen in het vernieuwde centrum Duinpanne. (GUS)