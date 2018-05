Illegale dief land uitgezet 22 mei 2018

In een supermarkt in de Zeelaan in De Panne is zondag rond 18 uur een dief betrapt. Hij probeerde enkele voedingswaren te stelen. De dief kon geen identiteitsdocumenten voorleggen en bleek illegaal in het land. De man kreeg van Dienst Vreemdelingenzaken het bevel om het land te verlaten en kreeg ook een inreisverbod. (BBO)