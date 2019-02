Ik zie je graag, ook na 30 jaar Carla en Koen waren één van de elf koppels die in De Panne hun huwelijksgeloften hernieuwden GUS

16 februari 2019

17u11 0 De Panne Carla Eloy (43) en Koen Samyn (48) uit Bulskamp hebben zaterdag hun trouwgeloften vernieuwd in het gemeentepark van De Panne. In totaal pikten elf koppels in op dat evenement georganiseerd door Toerisme De Panne. “We zijn 30 jaar een koppel. Dat verdiende een origineel Valentijnscadeau”, lacht Carla.

Hij was 19 jaar en zij 14 toen ze elkaar 30 jaar leerden kennen. Carla weet nog heel goed hoe het allemaal begon. “Het was december 1989. Ik fietste langs horecazaak Vivaldi op de Markt in De Panne. Die was van Koens vader en Koen hielp mee met de verbouwingswerken. Ik had een grote kuif in die tijd en die haartooi moet hem zijn opgevallen. Het zijn onze moeders, die elkaar kenden, die ons hebben gekoppeld. Toen Koen hoorde dat ik amper 14 jaar was, schrok hij maar het heeft hem niet tegengehouden. Ik mocht aan zijn vrienden wel niet zeggen dat ik nog zo jong was. De twee beste vrienden van Koen leerden in die periode ook hun vriendin kennen. Alle drie kregen we een zoon in 1998 en de drie koppels zijn nog steeds samen. We volgden niet de traditionele stappen. Onze zoon Fabio kwam er eerst, toen kochten we een huis en pas vijftien jaar geleden trouwden we. Onze vrienden hadden allemaal hun jawoord al gegeven en hadden meer dan zin in een leuk feestje. Op ons kerkelijk huwelijk in juni 2005 was Fabio één van onze getuigen. Hij had een maand eerder zijn eerste communie gedaan en mocht van meneer pastoor mee naar voor om in het grote boek zijn naam te schrijven. Hij was uiteraard ook onze bruidsjongen.”

Opnieuw getrouwd

“Ik wilde Koen op een bijzondere manier zeggen dat ik hem na 30 jaar nog steeds graag zie”, lacht Carla. “Daarom schreef ik me bij Toerisme De Panne in om onze huwelijksgeloften te vernieuwen. Ik denk niet dat ik nog in mijn trouwkleed zou passen maar van mijn ouders kreeg ik wel een mooi bruidsboeketje. Koen lokte ik met een smoes naar het gemeentepark in De Panne waar de ceremonie plaatsvond. Ik kon hem moeilijk vooraf vragen zijn trouwkostuum aan te trekken. Dat zou hij maar raar hebben gevonden. Een feest gaven we niet. Misschien doen we dat volgend jaar wel. Koen wordt dan 50 jaar, ik 45 en we zullen 15 jaar getrouwd zijn. Ook mijn ouders (het kapperskoppel Edwin Eloy en Christine Vanloo uit De Panne red.) hebben dan een dubbele verjaardag: beide worden ze 70 en zullen ze 50 jaar gehuwd zijn. Genoeg redenen dus voor een party in 2020.”

Het is het tweede jaar dat Toerisme De Panne de hernieuwing van de huwelijksgeloften organiseert in het kader van het Valentijnsprogramma ‘Een triootje aan de Westkust’. Elf koppels schreven zich in. De ceremonie vond plaats op het uitkijkplatform in het Kykhillpark. Actrice Sien Van Den Brande maakte er een mooi moment van. Nadien reden de koppels met een minikoets naar het gemeentehuis waar ze konden toasten op de liefde.