Hotel Mon Bijou in maart tegen de vlakte om plaats te maken voor 14 nieuwe appartementen en 1 handelsruimte GUS

15 januari 2019

06u50 0 De Panne Het beeldbepalende gebouw op de hoek van de Zeelaan met het Marktplein in De Panne, waarin hotel Mon Bijou was gehuisvest, wordt in maart afgebroken. Tegen de zomer van 2021 moeten de gelijkvloerse handelsruimte en veertien appartementen klaar zijn. De verkoop is succesvol gestart.

Sinds 1905 is Mon Bijou gevestigd midden in de Zeelaan. Jaren was het een hotel. Van het oorspronkelijke pand rest weinig maar wat er vandaag staat oogt imposant. Toch wordt het niet behouden. “Het was vooral de ligging, op de hoek van de Zeelaan en het Marktplein, die ons aansprak om het te kopen”, motiveert commercieel directeur Thomas Van Poucke van Groep Huyzentruyt. “Het pand dat er nu staat is te verouderd en bovendien niet geschikt voor een kwalitatieve herbestemming. De omgevingsvergunning is ondertussen binnen. De gemeente legde ons wel als voorwaarde op dat we het gebouw mogen afbreken als we een nieuw beeldbepalend project in de plaats realiseren. Dat zijn we van plan. De afrondingen springen in het oog net zoals het verticale metselwerk dat de hoogte van het gebouw zal accentueren. Daar waar het hotel maar een gelijkvloers met vier bouwlagen had, trekken wij dat op naar negen met een penthouse. Zo wordt het qua hoogte gelijkwaardig met de omliggende appartementsgebouwen.”

Verkoop gestart

“Net voor het kerstverlof zijn we gestart met de verkoop. De handelsruimte en vier appartementen zijn al van de hand en we hebben ook al een paar opties. Een succesvolle start dus”, stelt Van Poucke vast. “We behouden de naam Mon Bijou. We realiseren een moderne woonomgeving met het accent op kwaliteit. Onder de veertien ruime appartementen hebben we een duplex van 240 vierkante meter (vanaf ruim 1 miljoen euro nvdr) en één dat een volledige verdieping van 170 vierkante meter (vanaf 855.000 euro nvdr) beslaat. Er zijn verder woonplekken met twee of drie slaapkamers en er zijn er met één of twee badkamers. Vanaf 380.000 euro heb je een stekje met twee slaapkamers; vanaf 570.000 euro één met drie kamers. Elk appartement heeft een terras. Uiteraard zorgen we voor voldoende garages en een fietsenberging. In maart breken we het oude hotel af om dan in september te beginnen met de bouw. Het project moet midden 2021 klaar zijn.”

Het nieuwe woonproject kwam er niet zonder slag of stoot. Twee jaar geleden al diende Groep Huyzentruyt een bouwaanvraag in maar dat heeft de gemeente toen geweigerd. Er werden toen ook veertien bezwaarschriften ingediend. “Dat we de vergunning eerst niet hebben goedgekeurd had te maken met het concept dat niet voldoende paste in de buurt”, reageert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Het pand Mon Bijou is mooi maar ziet er helemaal anders uit dan in 1905 toen het werd onthuld. Veel erfgoedelementen zijn verdwenen. Daarom is een volledige afbraak voor ons geen probleem als er in de plaats een nieuw beeldbepalend project komt en dat is nu het geval.”

Info: www.mon-bijou.be.