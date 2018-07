Horeca zamelt geld in voor Villa Rozerood 19 juli 2018

Bij meer dan dertig horecazaken in De Panne staat een collectebus voor het zorghotel Villa Rozerood. De gemeente De Panne subsidieert 4.000 euro voor het drukwerk en de inzamelboxen van die actie. "De collectebussen staan er de hele zomer. De uitbaters vragen aan de klant om één euro te schenken aan Villa Rozerood door een kaartje te vouwen in een hartje dat op alle tafels zal liggen", legt medewerkster Nathalie Six van Villa Rozerood uit.





"In ons zorghotel verblijven gezinnen met kinderen die een ernstige meervoudige beperking of een chronische aandoening hebben. Veelal zijn ze palliatief of terminaal. Met het ingezamelde geld kunnen we zorgkinderen gratis laten verblijven, gezinnen die het financieel moeilijk hebben een korting geven en extra inzetten op animatie. Het initiatief voor die inzamelactie komt van Horeca De Panne en het gemeentebestuur."





Deze zomer verblijven in Villa Rozerood 103 zorgkinderen met hun gezin. Er werken 17 vaste personeelsleden aangevuld met vrijwilligers. Meer info www.villarozerood.be. (GUS)