Hoogbejaarde (85) gewond nadat inbrekers halsketting losrukken Bart Boterman

15 februari 2019

15u51 1 De Panne In De Panne is donderdagnacht een hoogbejaarde vrouw (85) overvallen door inbrekers. De daders rukten haar halsketting los, sloegen op de vlucht en zijn nog steeds spoorloos.

Volgens het parket van Veurne is in de woning een schermutseling ontstaan toen de bewoonster oog in oog stond met de inbrekers. De twee mannen, volgens de verklaring van het slachtoffer twee Franstaligen, rukten haar halsketting los. De hoogbejaarde dame raakte daarbij lichtgewond en werd in het ziekenhuis opgenomen. Intussen mocht ze het ziekenhuis verlaten.

De twee inbrekers hadden meer dan enkel de halsketting gestolen, maar een precieze buit is nog niet bekend. De inbrekers vluchtten te voet weg. De politie kamde nog de buurt uit na verwittiging, maar trof niemand meer aan. Er loopt een onderzoek naar de feiten van diefstal met geweld.