Hond achtergelaten in heet voertuig 05 juli 2018

In de Visserslaan is de politie dinsdag rond 19 uur ter plaatse gekomen voor een border collie die opgesloten zat in de koffer van een voertuig. Voorbijgangers belden de hulpdiensten, ook al stond het autoraam op een kier. Maar plots daagden de eigenaars op. Ze waren naar eigen zeggen van plan om de hond er maar even te laten zitten. De politie stelde toch een pv op voor dierenmishandeling. (BBO)