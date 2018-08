Hete maar veilige 'Beestig Geestig' 07 augustus 2018

De jaarlijkse dierenhappening 'Beestig Geestig' op de Leopold I Esplanade in De Panne was er één die baadde in de zon en hitte gisteren.





"Het evenement liet ik enkel doorgaan omdat er voldoende schaduw en water voor de dieren was. Ik verplichtte de organisator ook een dierenarts in te schakelen", reageert burgemeester Ann Vanheste (DAS). De passanten genoten van een knuffel aan één van de boerderijdieren, stonden versteld van de rijdende en klimmende papegaaien en waren vertederd door de minipaardjes. Kinderen konden zelfs een ritje maken op de rug van een kameel. Er stonden ook diervriendelijke infostands, zoals die van dierenasiel Ganzeweide en het Vogelopvangcentrum Oostende.





(GUS)