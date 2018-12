Het jaar uit met een unieke catchgala in De Panne GUS

17 december 2018

08u02 1 De Panne Mag het eens iets anders zijn in de kerstvakantie? Noteer dan het eerste catch-gala met een Europese titelmatch in De Panne op zaterdag 29 december in de sporthal Den Oosthoek.

Bernard Vandamme, de enige professionele worstelaar van België zal van de partij zijn in De Panne. Hij weet perfect waarom catch helemaal in is. “Alle elementen van goeie entertainment zijn er. Catch is een mix van spanning, actie, drama, soms wat humor, mooie dames, afgetrainde sporters die zich profileren als held of schurk. Een sportfan hoef je helemaal niet te zijn. Het is zelfs geschikt voor ouders met kinderen. In De Panne strijden topatleten uit 10 landen voor de Europese titel.” Benieuwd naar wat dat zal geven in De Panne? Kom dan zaterdag 29 december om 20 uur naar sporthal Den Oosthoek in de Sporthal. Een ticket kost tien euro in voorverkoop of twaalf euro aan de deur. Voor jongeren is het iets goedkoper.

Kinderen van 6 tot 14 jaar krijgen op 29 december bovendien de kans om zelf de eerste stapjes in de chatchsport te zetten tijdens een gratis workshop om 18 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. Reserveren kan via sport@depanne.be of 058 42 18 20