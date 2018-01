Heraanleg Marktplein start op 11 januari 02u34 0

De Markt in De Panne wordt een open en effen plein met een nieuwe fontein. De werken starten op 11 januari en duren tot het bouwverlof van dit jaar.





Na de herfstvakantie is de heraanleg van de Meeuwenlaan, tussen de Demolderlaan en de Markt, en de Marktlaan, tussen de Markt en de Barkenlaan, gepland.





"We streven naar een multifunctioneel plein", geeft schepen van Openbare Werken Johan Blieck (CD&Vplus) mee. "Daarom hebben we gekozen voor verplaatsbaar meubilair en een fontein met grondspuiters. Met inklapbare en overrijdbare buiselementen scheiden we het plein van de parking. De rijweg tussen de Zee- en Marktlaan wordt een éénrichtingsstraat richting de Marktlaan. De twintigtal parkeerplaatsen die op de Markt zullen verdwijnen, compenseren we gedeeltelijk door extra parking in de Marktlaan. Aan de kant van de Zeelaan komt een nieuwe bushalte met fietsenstalling. We starten aan de rechterzijde van het Marktplein als je het bekijkt vanuit de Zeelaan. Vanaf 1 februari beginnen we ook links, na de paasvakantie volgt dan het deel aan de kant van de Verenigingstraat en vanaf 5 november ronden we af met de heraanleg van de Markt- en Meeuwenlaan."





De wekelijkse zaterdagmarkt is al verhuisd naar de Zeelaan, tussen het gemeentehuis en de Markt. Het gemeentelijke aandeel in de heraanleg van de Markt is twee miljoen euro. Een half miljoen euro is voorzien voor de vernieuwing van riolen. (GUS)