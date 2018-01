Heraanleg Markt van start 02u52 0 Foto Proot De kranen staan klaar om met het grote werk te beginnen. De Panne De heraanleg van het Marktplein is gestart. De arbeiders breken de tegels uit en alle bomen en verlichtingspalen zijn al verwijderd.

Eind juni al moet de vernieuwde Markt openen. "Het nieuwe plein wordt multifunctioneel. Daarom kozen we voor verplaatsbaar meubilair en grondspuiters in plaats van de grote fontein die er stond. Ook de 'bult' verdwijnt", geeft schepen van Openbare Werken Johan Blieck (CD&Vplus) mee. De werken zijn nu gestart aan de rechterzijde van het plein. Vanaf 1 februari komt de linkerzijde aan de beurt en na de paasvakantie de kant van de Verenigingstraat. Vanaf 5 november staat een deel van de Markt- en Meeuwenlaan op de planning. De wekelijkse zaterdagmarkt vindt plaats in de Zeelaan. De gemeente voorziet twee miljoen euro voor dit project. (GUS)