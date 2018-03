Heraanleg Koninginnelaan start vandaag 05 maart 2018

De heraanleg van de Koninginnelaan in De Panne start vandaag. In een eerste fase pakt de gemeente het stuk tussen de Nieuwpoort- en Meeuwenlaan aan. Voor de zomer moet dat deel in het nieuw zitten. De volgende fasen zijn pas na het herfstverlof gepland. Ook zijstraten van de Koninginnelaan zijn mee opgenomen in het project. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd en de straat zelf krijgt een nieuwe look. De totale kostprijs is bijna 2,6 miljoen euro, waarvan de gemeente net geen 1,2 miljoen euro betaalt. (GUS)