Haag vat vuur door kolen barbecue 10 juli 2018

02u49 0

Op het Canadezenplein in De Panne stond zondagavond rond 19.30 uur een stuk haag in brand. Een politiepatrouille merkte een rookpluim op en intussen had ook een buurtbewoner de brandweer gebeld. Het vuur is allicht ontstaan door hete kolen van een barbecue die werden uitgegoten. De wind deed vonken overslaan op de haag. De brandweer bluste het vuur en ging achteraf nogmaals langs voor een heropflakkering. (BBO)