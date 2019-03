Graffitispuiter betrapt tijdens politieactie tegen transmigratie Bart Boterman

15 maart 2019

17u44 3 De Panne Bij het station van Adinkerke is donderdagavond een 21-jarige Koksijdenaar betrapt door de politie tijdens het aanbrengen van graffiti. De man was bezig op een elektriciteitskast bij de tramhalte en had al meerdere tags aangebracht.

De politie vond in zijn rugzak meerdere spuitbussen. De man werd meegenomen voor verhoor. Zijn tags kwamen overeen met recent aangebrachte graffiti in de Strandlaan in Sint-Idesbald bij Koksijde. Er werd een proces-verbaal opgesteld. De wordt mogelijks nog vervolgd met een boete of een dagvaarding. De spuitbussen zijn in beslag genomen.

De man werd betrapt door een samenwerkingsactie van verschillende politiezones in het kader van de transmigrantenproblematiek. Daarbij wordt telkens ook het station van Adinkerke gecontroleerd op mensen zonder papieren. Transmigranten vond de politie er niet, maar wel de graffitispuiter. In de buurt van het tankstation van Mannekensvere op de E40 hadden de patrouilles meer succes. Er werden 11 Irakezen opgepakt.