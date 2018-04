Gezin ervandoor met inboedel hotelkamer 23 april 2018

Een koppel met twee jonge kinderen dat gereserveerd had op de naam Dubois heeft de inboedel van hun kamer in hotel Villa Anita op de Geitenweg, vlakbij de Zeedijk, in De Panne meegenomen. Ze hebben ook hun restaurantrekening niet betaald bij hotel Donny, dat deel uitmaakt van dezelfde keten Donny Resorts. "Ze vertrokken zondagmorgen na het ontbijt, maar hebben niets betaald", vertelt hoteluitbater Vincent Deconinck. "Toen we naar hun kamer gingen, was bovendien alles leeggehaald. Ze zijn ervandoor met het bedlinnen, design nachtlampen, een waterkoker en koffiezet. Zaterdag hadden ze ook gezwommen en gegeten in hotel Donny in De Panne en toen zeiden ze dat hun bankkaart nog in Villa Anita lag. De logementschade komt op vijfhonderd euro, de inboedel op zeshonderd euro. We willen nu onze collega's verwittigen voor die wanbetalers." (GUS)