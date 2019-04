Geweldenaar veroordeeld voor kopstoten en vuistslagen in Fisher’s Inn en Rialto JHM

12 april 2019

11u28 0 De Panne Een man uit De Panne werd veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel onder voorwaarden voor drie feiten van zinloos geweld. Twee van die feiten speelden zich af in nauwelijks twee weken tijd in café Fisher’s Inn in De Panne.

“Op 28 november 2017 vond C.W. dat een andere man in het café iets te veel keek naar zijn vriendin en een beledigende opmerking maakte. Hij gaf hem zware kopstoten, waardoor de man zijn neus brak. Die neus staat nu nog steeds scheef. Zijn kledij hingen ook vol bloed”, sprak de advocaat van slachtoffer Y.V. De kreeg een voorlopige schadevergoeding van 2.925 euro. En op 14 december 2017, nauwelijks twee weken later, ging S.C. alweer door het lint in de Fisher’s Inn. Ook deze keer deelde hij enkele kopstoten uit. Op 12 juni 2018 zat S.C. naast een man aan de toog in de Rialto. Die sprak hem aan, maar omdat S.C. hem niet verstond gaf hij hem dan maar enkele vuistslagen, met drie gebroken tanden tot gevolg. Die man krijgt een schadevergoeding van 2.262 euro. Omdat C.W. een duidelijk agressieprobleem heeft, moet hij zich daarvoor laten begeleiden. Hij kreeg ook 1.600 euro boete.