Geweldenaar moet slachtoffers 7.804 euro betalen 26 mei 2018

02u33 1

Een Franstalig koppel uit Adinkerke krijgt van een dorpsgenoot liefst 7.804 euro schadevergoeding. "Op 5 april vorig jaar waren mijn cliënten aan het winkelen in Adinkerke", zei hun advocaat. "Buiten zagen ze dat iemand tegen hun auto was gereden. Ze wachtten even en plots was D.D. daar. Meteen ontstak hij in razernij en wat hij dan deed was ongezien. Hij gaf mijn twee cliënten een reeks klappen, sloeg hen in de maag, liet zijn hond hen bijten en probeerde de vrouw te wurgen. Omstaanders konden hem nog net wegtrekken. Daarna keerde hij zich nog tegen de vier agenten die ter plaatse kwamen. Mijn cliënten zijn nog steeds in shock." D.D. weigerdevoor de rechter te verschijnen. Hij krijgt een jaar cel en 800 euro boete. (JHM)