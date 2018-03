Gevonden lichamen militairen krijgen eervolle begrafenis 27 maart 2018

03u38 0 De Panne De lichamen van de vier Belgische soldaten die twee jaar terug in Diksmuide zijn gevonden, worden op 1 juli eervol begraven op de Belgische militaire begraafplaats in De Panne.

Het DNA-onderzoek wordt eind april afgerond.





"Voorlopig hebben we geen positieve identificatie", zegt luitenant-kolonel Rudy Baert van het War Heritage Institute. "Via knopen op de kostuums van de lichamen weten we in welk detachement ze actief waren. Een onderzoeksteam klopte bij elke gemeente aan waar vermisten uit die groep actief waren in die periode maar voorlopig zonder resultaat. In mei komen we met het definitieve rapport naar buiten. Sowieso zullen we de lichamen een eervolle begrafenis geven op 1 juli op de Belgische, militaire begraafplaats in De Panne. Daar was al een grote plechtigheid gepland omdat die site precies een eeuw terug werd ingezegend. Een mooi moment dus om de vier Belgen daar een eervolle begrafenis te geven." Twee jaar terug werden de restanten van drie Belgische militairen en één Franse fuselier gevonden bij graafwerken in de Tuinwijk in Diksmuide. Toen al was duidelijk dat de Belgen deel uitmaakten van het twaalfde regiment uit Luik dat in Diksmuide was in oktober 1914. In Kaaskerke werd in datzelfde jaar het lichaam van nog een vierde Belgische gesneuvelde gevonden.





(GUS)