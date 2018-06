Gestraft voor lsd-strip op verjaardagsfeest 07 juni 2018

Een jongeman uit Adinkerke kreeg 6 maanden cel met uitstel en 6.000 euro boete, grotendeels met uitstel omdat hij een lsd-strip bijhad op een verjaardag. Hij wou die geven als verrassing voor een vriend, op diens verjaardagsfeestje. Toen de rechter hem daarover ondervroeg maakte hij zich bijzonder vrolijk. "Was het een leuk feestje zo?" wilde de rechter weten. "Ah neen, want de politie heeft de strip afgenomen bij een controle nog voor ik toekwam!" lachte D.R. "Ik heb er dus geen idee van. Maar geen probleem hoor: ik beken alles. Alles is juist wat gezegd wordt. Ik heb daarvoor geen advocaat nodig." De jongeman moet nu voorwaarden naleven.





(JHM)