Gestraft voor 14 winkeldiefstallen in 1 dag 12 april 2018

Vier Franse dieven uit Wattrelos kregen celstraffen tussen 9 maanden, deels met uitstel, en 15 maanden effectief voor een reeks van liefst 14 winkeldiefstallen op 1 dag tijd. Ze moeten ook allen een geldboete van 400 euro betalen. Ze pleegden de feiten op 10 februari in de Zeelaan in De Panne en stalen zowat alles wat ze konden vinden. Zo gingen ze aan de haal met twee stukken Chateaubriand en een potje surimisalade in de Proxy Delhaize, shampoo, producten uit een apotheek, parfum en kleding in zaken zoals Kruidvat en Zeeman. Ook een fotokader met een foto van Johnny Hallyday maakten ze buit. Verder namen ze nog twee polo's van Lacoste en een T-shirt van Puma ter waarde van 145 euro. Enkel die laatste diefstal gaf onder meer de 56-jarige Lucien D. toe. Vorige maand liet hij het proces zelf stilleggen, om geld af te halen en het slachtoffer voor de neus van de rechter te vergoeden. Twee andere slachtoffers krijgen nu nog 13 en 90 euro. (JHM)