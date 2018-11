Gestolen oldtimer gevonden in Duinkerke 23 november 2018

02u26 0

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een auto gestolen uit een ondergrondse garage aan de Zeedijk in De Panne. Het ging om een oldtimer van het merk Citroën. Een dag later, in de nacht van woensdag op donderdag, werd het voertuig teruggevonden in Duinkerke. "En dat hebben we te danken aan de vlotte samenwerking met de Franse politie via de verbindingsofficier", zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politiezone Westkust. Het voertuig was in goede staat. "De eigenaar is verwittigd. Het onderzoek naar de dader gaat intussen verder", aldus Deburchgraeve. (BBO)